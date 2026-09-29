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Coahuila

Atletas acuñenses conquistan dos medallas de bronce en Festival Mexicano de Taekwondo

Elian Serrano y Diego Chávez subieron al podio durante la sexta edición del torneo, celebrada en Zacatecas.

Por Angel Garcia - 29 septiembre, 2026 - 05:21 p.m.
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      *Ciudad Acuña, Coahuila.-* El talento acuñense destacó en el *Sexto Festival Mexicano de Taekwondo*, celebrado en Zacatecas, donde dos atletas de la localidad subieron al podio.

      En la categoría *Cadete Varonil de -41 kilogramos, el atleta Elian Serrano obtuvo el tercer lugar y la medalla de bronce.

      Por su parte, en la categoría *Juvenil Varonil, Diego Chávez aseguró también el tercer lugar y la medalla de bronce.

      Los resultados mantienen la presencia de atletas acuñenses en competencias realizadas fuera del estado.

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      El Sexto Festival Mexicano de Taekwondo

      La *Escuela Maná de Taekwondo* en Acuña, participa bajo la dirección del profesor Juan Manuel López. Este evento es una plataforma importante para los jóvenes talentos del taekwondo en México, donde se enfrentan a competidores de diversas regiones.

      Éxito de los atletas acuñenses

      Elian Serrano y Diego Chávez, con sus logros en el festival, no solo representan a su escuela, sino también a su comunidad, mostrando el potencial de los jóvenes en deportes de combate. Estos resultados son un reflejo del esfuerzo y dedicación que los atletas y sus entrenadores han invertido en su preparación.

      Impacto en la comunidad

      La participación de los atletas de Acuña resalta la calidad del taekwondo en la región y su crecimiento en competencias nacionales. La Escuela Maná de Taekwondo continúa fomentando el desarrollo de habilidades y valores en sus estudiantes, contribuyendo al bienestar de la comunidad.

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