Atletas acuñenses conquistan dos medallas de bronce en Festival Mexicano de Taekwondo

*Ciudad Acuña, Coahuila.-* El talento acuñense destacó en el *Sexto Festival Mexicano de Taekwondo*, celebrado en Zacatecas, donde dos atletas de la localidad subieron al podio.

En la categoría *Cadete Varonil de -41 kilogramos, el atleta Elian Serrano obtuvo el tercer lugar y la medalla de bronce.

Por su parte, en la categoría *Juvenil Varonil, Diego Chávez aseguró también el tercer lugar y la medalla de bronce.

Los resultados mantienen la presencia de atletas acuñenses en competencias realizadas fuera del estado.

El Sexto Festival Mexicano de Taekwondo

La *Escuela Maná de Taekwondo* en Acuña, participa bajo la dirección del profesor Juan Manuel López. Este evento es una plataforma importante para los jóvenes talentos del taekwondo en México, donde se enfrentan a competidores de diversas regiones.

Éxito de los atletas acuñenses

Elian Serrano y Diego Chávez, con sus logros en el festival, no solo representan a su escuela, sino también a su comunidad, mostrando el potencial de los jóvenes en deportes de combate. Estos resultados son un reflejo del esfuerzo y dedicación que los atletas y sus entrenadores han invertido en su preparación.

Impacto en la comunidad

La participación de los atletas de Acuña resalta la calidad del taekwondo en la región y su crecimiento en competencias nacionales. La Escuela Maná de Taekwondo continúa fomentando el desarrollo de habilidades y valores en sus estudiantes, contribuyendo al bienestar de la comunidad.