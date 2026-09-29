Arranca la temporada de la Liga LOBANC con victoria de los Atléticos de Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — La temporada de la Liga LOBANC arrancó con actividad de beisbol en la región, en una competencia que busca continuar impulsando este deporte.

El inicio de la temporada se realizó en el estadio de los Atléticos de Acuña, equipo que debutó con una contundente victoria de 19 carreras por 0.

La Liga LOBANC y su impacto en la comunidad

La competencia también abre espacios para la incorporación de nuevos talentos, incluidos jóvenes que buscan desarrollarse dentro del beisbol.

Retorno a la actividad competitiva

Con el arranque de la Liga LOBANC, los equipos de la región retoman la actividad competitiva y mantienen la presencia del beisbol como una de las disciplinas deportivas de la zona.