Danconia ofrece 16 vacantes laborales en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La empresa Danconia ofertó 16 vacantes laborales en Ciudad Acuña, como parte de las oportunidades de empleo que se mantienen disponibles mediante la coordinación con el sector empresarial, informó Carmen Márquez, coordinadora del Servicio Nacional del Empleo (SNE).

Durante una jornada de promoción laboral, la compañía ofreció 15 puestos para costureros y uno para mecánico en costura.

Márquez señaló que el SNE continúa trabajando para acercar oportunidades de empleo a los habitantes del municipio.

Agregó que es importante mantener la colaboración con las empresas para contar con vacantes disponibles y facilitar el acceso de la población a nuevas oportunidades laborales.