Contactanos
Coahuila

Danconia ofrece 16 vacantes laborales en Ciudad Acuña

El Servicio Nacional del Empleo destaca la colaboración con empresas para facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales.

Por Ángel García - 10 noviembre, 2026 - 02:45 p.m.
La empresa Danconia ofertó 16 vacantes durante una jornada de promoción laboral en Ciudad Acuña.
La empresa Danconia ofertó 16 vacantes durante una jornada de promoción laboral en Ciudad Acuña.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La empresa Danconia ofertó 16 vacantes laborales en Ciudad Acuña, como parte de las oportunidades de empleo que se mantienen disponibles mediante la coordinación con el sector empresarial, informó Carmen Márquez, coordinadora del Servicio Nacional del Empleo (SNE).

      Durante una jornada de promoción laboral, la compañía ofreció 15 puestos para costureros y uno para mecánico en costura.

      Márquez señaló que el SNE continúa trabajando para acercar oportunidades de empleo a los habitantes del municipio.

      Agregó que es importante mantener la colaboración con las empresas para contar con vacantes disponibles y facilitar el acceso de la población a nuevas oportunidades laborales.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados