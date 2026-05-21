Choque entre taxis y motocicleta deja dos afectados en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Un accidente vial registrado sobre la carretera Presa de la Amistad, en el cruce con el parque industrial, dejó como saldo dos personas afectadas y daños materiales en tres unidades involucradas.

El accidente ocurrió en la carretera Presa de la Amistad, afectando a tres vehículos.

De acuerdo con el reporte, el responsable fue el conductor de un automóvil Nissan V-Drive modelo 2021, en color blanco, habilitado como taxi, identificado como Miguel, de 40 años de edad.

La unidad impactó primero contra una motocicleta Vento 190 modelo 2026, en color negro, conducida por Sirene, de 22 años, quien resultó afectada tras el golpe.

Los involucrados fueron atendidos por elementos de seguridad y tránsito en el lugar.

Tras el impacto, el taxi también alcanzó a un vehículo Chevrolet Beat modelo 2021, en color blanco, igualmente habilitado como taxi, manejado por Iván, de 31 años de edad.

Miguel, de 40 años, es el conductor del taxi responsable del accidente.

Elementos de seguridad y tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades, mientras que los involucrados fueron valorados tras el percance.