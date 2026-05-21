Mediante proyecto Binacional México y EE.UU. producirán 500 millones de moscas estériles para erradicar GBG

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Para el año 2028, México y Estados Unidos producirán y liberarán en conjunto cerca de 500 millones de moscas estériles, suficientes para combatir la plaga del gusano barrenador de ganado, informó el doctor Gabriel Ayala Borunda, director general de Sanidad Animal del SENASICA.

El funcionario destacó que, esta estrategia permitirá avanzar hacia un programa de control y erradicación de la plaga de presentarse en más Estados de la República Mexicana.

Ayala Borunda explicó que en México se inaugurará el próximo mes una planta en Chiapas, la cual producirá más de 100 millones de moscas estériles por semana antes de finalizar el presente año.

Esta infraestructura representa un paso clave para garantizar la disponibilidad de herramientas necesarias en la lucha contra el parásito que afecta al ganado y, a otros animales.

Acciones de la autoridad

Por su parte, Estados Unidos ya construye su propia planta, que comenzará a producir en noviembre de 2027 más de 100 millones de moscas estériles.

Para el año 2028, dicha instalación alcanzará una capacidad de 300 millones de moscas, que, sumadas a los 200 millones producidos en México, darán un total de 500 millones, cifra considerada suficiente para lograr la erradicación del gusano.

El director de Sanidad Animal aseguró que la ciudadanía no debe preocuparse por la presencia del gusano barrenador, pues los casos que se detecten serán aislados.

Lo más relevante, dijo, es que ya existe una perspectiva clara de cómo enfrentar el problema a mediano plazo, replicando lo que se logró hace más de 30 años, cuando México consiguió erradicar la plaga.

Detalles confirmados

Finalmente, Ayala Borunda subrayó que este esfuerzo se complementará con un programa regional en coordinación con países centroamericanos, a quienes se transferirá la tecnología para eliminar el problema y confinarlo en la frontera de Panamá. Con ello, se busca proteger la ganadería y asegurar la sanidad animal.