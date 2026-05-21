Detienen a tres presuntos cobradores por privación ilegal de la libertad en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Elementos de seguridad realizaron la detención de tres personas que presuntamente laboraban para una financiera, luego de ser señaladas por privar de la libertad a una mujer deudora para obligarla a conseguir dinero y saldar un adeudo.

Los detenidos fueron identificados como Daniel "N", de 51 años; Valentina "N", de 38; y Adriana "N", de 32 años, quienes afirmaron pertenecer a la financiera "Valeamigo".

Detalles confirmados

De acuerdo con el reporte, los implicados habrían subido por la fuerza a la mujer a un vehículo para trasladarla y presionarla a solicitar préstamos, además de adquirir artículos en una tienda departamental como parte del pago de la deuda.

La afectada fue auxiliada por elementos de seguridad, quienes lograron intervenir y detener a los presuntos responsables antes de que continuaran con el traslado.

Acciones de la autoridad

Los tres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de privación ilegal de la libertad y lo que resulte de las investigaciones.

Autoridades señalaron que en las últimas semanas se han incrementado los conflictos relacionados con financieras y despachos de cobranza, algunos de los cuales presuntamente operan fuera de la normativa.