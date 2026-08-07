PRI de Allende anuncia entrega gratuita de útiles escolares

ALLENDE, COAH.– El Comité Municipal del PRI en Allende continúa realizando actividades en distintos sectores del municipio con el propósito de mantener el contacto con la ciudadanía y acercar diversos apoyos a las familias.

Como parte de estas acciones, el partido informó que en los próximos días llevará a cabo la entrega gratuita de paquetes de útiles escolares, con el objetivo de contribuir a la economía de los hogares de cara al próximo ciclo escolar.

Actividades del PRI en Allende

Además de estas entregas, durante las reuniones vecinales se brinda información sobre programas y actividades como loterías de barrio, asesorías jurídicas y campañas de descacharrización. En esta ocasión, vecinos de la colonia Ampliación Manantiales participaron en una lotería comunitaria realizada en un ambiente de convivencia familiar.

Apoyos a familias en Allende

Representantes del partido señalaron que este tipo de encuentros permite mantener una comunicación cercana con la población y conocer de primera mano las necesidades de los diferentes sectores del municipio.