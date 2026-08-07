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Coahuila

PRI de Allende anuncia entrega gratuita de útiles escolares

El comité municipal mantiene actividades en colonias del municipio con apoyos sociales, asesorías y eventos comunitarios para fortalecer el contacto con la ciudadanía.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 agosto, 2026 - 01:15 p.m.
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      ALLENDE, COAH.– El Comité Municipal del PRI en Allende continúa realizando actividades en distintos sectores del municipio con el propósito de mantener el contacto con la ciudadanía y acercar diversos apoyos a las familias.

      Como parte de estas acciones, el partido informó que en los próximos días llevará a cabo la entrega gratuita de paquetes de útiles escolares, con el objetivo de contribuir a la economía de los hogares de cara al próximo ciclo escolar.

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      Actividades del PRI en Allende

      Además de estas entregas, durante las reuniones vecinales se brinda información sobre programas y actividades como loterías de barrio, asesorías jurídicas y campañas de descacharrización. En esta ocasión, vecinos de la colonia Ampliación Manantiales participaron en una lotería comunitaria realizada en un ambiente de convivencia familiar.

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      Apoyos a familias en Allende

      Representantes del partido señalaron que este tipo de encuentros permite mantener una comunicación cercana con la población y conocer de primera mano las necesidades de los diferentes sectores del municipio.

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