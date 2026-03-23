Eventos impulsan reactivación económica en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– La realización de eventos durante el fin de semana permitió una reactivación económica en la localidad, al registrarse un incremento en la afluencia de visitantes y en las ventas del comercio.

Impacto en la comunidad

Con motivo del evento Running Las Vacas, comerciantes locales reportaron actividad constante durante los tres días, lo que generó una mayor derrama económica en distintos sectores.

De acuerdo con vendedores de la zona, este tipo de actividades representa una de las mejores oportunidades para mejorar sus ingresos, especialmente tras periodos de incertidumbre derivados de la baja en el turismo.

Detalles confirmados

Indicaron que la demanda abarcó diversos productos, desde alimentos hasta artículos como ropa, sombreros y otros accesorios, lo que benefició a una amplia variedad de giros comerciales.

Los comerciantes coincidieron en que la realización de eventos turísticos contribuye de manera directa al fortalecimiento de la economía local, por lo que ven con buenos ojos la continuidad de estas actividades.