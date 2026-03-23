Sobre la carretera estatal número 20 tramo Palaú-San Juan Pierde control del volante y Se impacta contra un árbol

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un aparatoso percance automovilístico se registró sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Palaú–Villa de San Juan de Sabinas, cuando el conductor de un vehículo Ford Fusion salió de la cinta de rodamiento tras perder el control del volante.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 17 y generó la movilización de autoridades policiacas y cuerpos de emergencia dado al reporte que recibieron en el C4.

Se informó que, el conductor fue identificado como Víctor N., de 38 años de edad, con domicilio en la ciudad de Melchor Múzquiz. El automóvil, con placas de circulación FEW-747-C, se desplazaba en dirección de norte a sur con destino a Nueva Rosita, sin imaginar que terminaría impactando contra un árbol ubicado a un costado de la carretera.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con las primeras versiones, el exceso de velocidad y la pérdida de control habrían sido factores determinantes para que el vehículo saliera disparado de la cinta asfáltica. El impacto contra el árbol dejó daños materiales de consideración en la unidad.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Civil de Coahuila acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, mientras que cuerpos de emergencia brindaron atención al afectado.

El incidente generó expectación entre automovilistas que circulaban por dicho lugar, quienes fueron testigos de la rápida intervención de las autoridades.

El caso quedó registrado en los reportes oficiales y se exhortó a los conductores a extremar precauciones al transitar por este tramo carretero.