Promueven inclusión en Ciudad Acuña por el Día Mundial del Síndrome de Down

Ciudad Acuña, Coahuila.– En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, se llevaron a cabo actividades de sensibilización con la participación de jóvenes del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).

Actividades de sensibilización en el CAED

Como parte de la jornada, el CAED realizó una campaña en la que se sumaron alumnos del CBTIS 54, institución que participó en acciones enfocadas a promover la inclusión.

Durante el evento se aplicaron encuestas y se tomaron fotografías, con el objetivo de difundir un mensaje de sensibilización entre la comunidad estudiantil.

Importancia de la inclusión en la comunidad

Además, se realizó una convivencia entre los jóvenes, en la que se abordaron distintas acciones que pueden implementarse para fomentar la inclusión de personas con síndrome de Down en la vida diaria.

La directora del plantel destacó la importancia de trabajar de manera constante para mejorar el entorno de las personas con esta condición y generar una mayor conciencia social.