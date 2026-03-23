Acuña conquista subcampeonato estatal en tocho bandera

Ciudad Acuña.– La selección de tocho bandera de Ciudad Acuña tuvo una destacada participación en el torneo estatal de la Asociación de Football Americano del Estado de Coahuila, donde logró quedarse con el subcampeonato en la categoría libre.

El representativo AFAEC avanzó hasta la final del certamen, en la que se enfrentó al equipo de Saltillo, con el que cayó por un cerrado marcador de 9-7.

El equipo y su trayectoria

El conjunto fue dirigido por los entrenadores Lucero Rodríguez y Alejandro Vázquez, quienes llevaron al equipo a disputar el título tras una serie de buenos resultados a lo largo de la competencia.

Durante su camino al duelo definitivo, el selectivo acuñense se midió ante equipos de la Región Carbonífera y Monclova, mostrando un nivel competitivo y el talento de sus jugadores.

Preparación para futuros torneos

Con este resultado, el equipo continuará su preparación con la intención de seguir participando en torneos de la región y consolidar su desarrollo deportivo.