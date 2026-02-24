En Frontera Detienen en cateo a 2 'puchadores' de sustancias ilícitas

FRONTERA, COAH.- Un operativo coordinado por autoridades de los tres niveles de gobierno durante la madrugada de este martes culminó con la detención de dos presuntos distribuidores de droga y el aseguramiento de diversas dosis de cristal, así como equipo utilizado para su comercialización, en la colonia Héroes de Nacozari del municipio de Frontera.

La acción policial se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Herreros número 310, luego de que trabajos de investigación derivados de denuncias anónimas señalaran el inmueble como un presunto punto de venta de narcóticos.

Con una orden de cateo, los elementos ingresaron a la vivienda, donde sorprendieron a los sospechosos y procedieron a asegurar varias bolsas de plástico que contenían la droga sintética conocida como cristal, además de básculas grameras presuntamente utilizadas para pesar y distribuir las dosis.

Detalles confirmados

En el lugar fueron detenidos Ángel "N", de 30 años de edad, y Juan "N", de 55 años, quienes quedaron señalados por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Tras su aseguramiento, ambos individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones. En tanto, la droga y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo como evidencia.

Impacto en la comunidad

El despliegue policial generó expectación entre vecinos del sector, quienes observaron el movimiento de unidades oficiales durante la intervención. Autoridades destacaron que este cateo forma parte de las acciones permanentes para combatir el narcomenudeo en la región.