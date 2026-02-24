Joven pierde el control y se impacta contra vivienda en la colonia 28 de Junio de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- Un joven conductor perdió el control de su unidad y terminó impactándose contra la barda de una vivienda, dejando como saldo daños materiales y lesiones leves.

El accidente se registró en el cruce de las calles Iturbide y Torreón, en la colonia 28 de Junio, hasta donde se movilizaron cuerpos de rescate y autoridades tras el reporte del percance.

El accidente y sus consecuencias

La unidad involucrada es una Toyota Tacoma modelo 2008, color negro, de la empresa Toyota, que era conducida por Cristofer, de 28 años de edad.

De acuerdo con el reporte, el vehículo se proyectó contra una barda de concreto y una tubería de agua potable, cuyo propietario no fue identificado en el lugar.

Respuesta de los cuerpos de rescate

Paramédicos que arribaron al sitio valoraron al conductor, quien presentaba lesiones leves derivadas del impacto, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.