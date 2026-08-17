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Coahuila

Refuerzan vigilancia en Allende con operativo conjunto de seguridad

Elementos de la Sedena y Guardia Nacional recorrieron calles y comunidades para fortalecer la prevención y detectar situaciones de riesgo.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 agosto, 2026 - 02:57 p.m.
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      ALLENDE, COAH.- Habitantes de Allende pudieron observar una mayor presencia de elementos de seguridad en calles y comunidades, como parte de un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

      Durante los recorridos, las unidades de seguridad circularon por diferentes sectores de la cabecera municipal y comunidades, además de establecer puntos de revisión aleatorios para reforzar la vigilancia y detectar posibles situaciones de riesgo.

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      La presencia de los elementos también busca generar mayor tranquilidad entre las familias que diariamente realizan sus actividades, así como mantener vigilancia en zonas de tránsito y sectores habitacionales.

      Para los habitantes, este tipo de recorridos representan una mayor presencia preventiva en las calles y una oportunidad para que las distintas corporaciones mantengan contacto con las comunidades.

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      Acciones de la autoridad

      Los operativos continuarán como parte de las acciones de vigilancia y prevención, con el objetivo de contribuir a que las familias de Allende puedan desarrollar sus actividades cotidianas en un entorno más tranquilo.

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