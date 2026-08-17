Refuerzan vigilancia en Allende con operativo conjunto de seguridad

ALLENDE, COAH.- Habitantes de Allende pudieron observar una mayor presencia de elementos de seguridad en calles y comunidades, como parte de un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante los recorridos, las unidades de seguridad circularon por diferentes sectores de la cabecera municipal y comunidades, además de establecer puntos de revisión aleatorios para reforzar la vigilancia y detectar posibles situaciones de riesgo.

La presencia de los elementos también busca generar mayor tranquilidad entre las familias que diariamente realizan sus actividades, así como mantener vigilancia en zonas de tránsito y sectores habitacionales.

Para los habitantes, este tipo de recorridos representan una mayor presencia preventiva en las calles y una oportunidad para que las distintas corporaciones mantengan contacto con las comunidades.

Acciones de la autoridad

Los operativos continuarán como parte de las acciones de vigilancia y prevención, con el objetivo de contribuir a que las familias de Allende puedan desarrollar sus actividades cotidianas en un entorno más tranquilo.