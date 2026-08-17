Cuestionan a jefe de seguridad de Pryse

MONCLOVA, COAH.- Trabajadores de seguridad de la empresa Pryse expresaron su inconformidad por la permanencia de César Francisco Cedillo Pérez como coordinador, mediante una queja anónima en la que también solicitaron revisar presuntas irregularidades laborales.

Según el señalamiento recibido, aunque actualmente se estarían realizando pagos correspondientes a vacaciones al personal de seguridad, persiste el malestar entre algunos empleados por la continuidad de Cedillo Pérez en el cargo.

Los inconformes atribuyeron dicha permanencia a un supuesto manejo de influencias y señalaron al ingeniero Juan Carlos Garibaldi, jefe de la Oficina de Seguridad del IMSS en Coahuila, como una persona que presuntamente tendría cercanía con el coordinador y habría intervenido para favorecerlo.

Estas acusaciones no han sido comprobadas de manera independiente y corresponden exclusivamente a la versión de los trabajadores que presentaron la queja.

Asimismo, denunciaron que durante la semana pasada un directivo de Pryse, identificado como Martín Sánchez, acudió a las instalaciones y presuntamente mantuvo una actitud que los empleados consideraron intimidatoria hacia personal de seguridad, así como hacia la supervisora Faisuly Cabrera y la jefa de turno Alejandra Solís.

Una de las personas que hizo llegar la denuncia, quien pidió mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias, afirmó que no sería la primera ocasión en que se cuestiona el supuesto uso de relaciones para obtener o conservar puestos dentro del área de seguridad del IMSS.

Otra trabajadora manifestó sentirse afectada por la situación y acusó a Cedillo Pérez de presuntas conductas de acoso laboral. Señaló que actualmente trabaja en una clínica periférica y que anteriormente habría tenido una experiencia similar cuando él se encontraba al frente de la empresa.

Los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades del IMSS, incluido el delegado estatal, para que se revisen los señalamientos y, en caso de existir irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes.

Advirtieron que, si no reciben una respuesta, buscarán organizarse y solicitar una reunión directa con las autoridades para presentar formalmente sus inconformidades.