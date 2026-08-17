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Coahuila

Sesionaría en Monclova comisión que vigila AHMSA

Los aranceles del 25% generan incertidumbre en empresarios de Coahuila, según Elizondo.

Por Diana Ortiz - 17 agosto, 2026 - 03:19 p.m.
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      El senador Gabriel Elizondo Pérez ofreció llevar al Senado la propuesta para acercar a los trabajadores el seguimiento al proceso de AHMSA.

      Cuestionado sobre cómo apoyará a los trabajadores en el tema de la venta de AHMSA y la subasta, Elizondo Pérez respondió que las propuestas de los ciudadanos serán llevadas al Senado y tomadas en cuenta.

      El senador indicó que se mantiene al pendiente del tema de AHMSA y que ha sostenido conversaciones con el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, con alcaldes de la región y con el secretario de Gobierno, quien, dijo, ha abordado directamente el tema con un grupo de la comisión especial formada por trabajadores de AHMSA.

      Agregó que a partir del primero de septiembre se integrará plenamente a los trabajos del Senado y que el seguimiento al proceso relacionado con AHMSA será una de las prioridades de su agenda legislativa.

      "Es una de las prioridades para poder seguir empujando el proceso y señalar con mucha responsabilidad lo que ya hemos venido llevando a cabo", afirmó.

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      Acciones de la autoridad

      En otro tema, Elizondo Pérez señaló que durante una gira por las regiones de Coahuila sostuvo un encuentro con empresarios y cámaras empresariales de la Región Norte, quienes expresaron su preocupación por el impacto de los aranceles.

      Indicó que el arancel del 25 % y la próxima revisión del tratado comercial generan incertidumbre entre el sector productivo, por lo que consideró necesario mantener una buena relación con Estados Unidos y una política de reciprocidad comercial.

      "Somos el socio comercial más importante, pero también tiene que haber una reciprocidad y ahí el Gobierno federal tiene que mostrarse también solidario en ese aspecto", sostuvo.

      El senador destacó que, pese a la incertidumbre por el tema arancelario, empresarios continúan invirtiendo en Coahuila, y mencionó el arranque de nuevas empresas durante la semana pasada.

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