Derriba poste de Telmex y huye

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un aparatoso choque en el cruce de libramiento Sur Poniente y la calle Jalisco en el fraccionamiento Santa Rosa, el responsable para no afrontar los hechos se dio a la huida, dejando la unidad abandonada.
Este choque se registró la noche del sábado, de acuerdo a la información proporcionada por la dirección de Seguridad Pública Municipal
El nombre del conductor responsable se desconoce, pero este manejaba un vehículo de la marca Infiniti línea G20, modelo 1999 color dorado sin placas de circulación.
El cual debido al exceso de velocidad y aparentemente por conducir en estado de ebriedad se impactó contra un poste de madera propiedad de Teléfonos de México.
De acuerdo a testigos señalaron que el responsable iba acompañado de otra persona en estado de ebriedad, y dejaron su unidad abandonada y se dieron a la huida rumbo desconocido.
Este accidente fue canalizado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales para que sea su titular quien abriría una carpeta investigación y solicite una orden de presentación del conductor responsable.
Se reportan cuantiosos daños.