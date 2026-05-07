Frente frío 42 trae lluvias y descenso de temperatura a Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La llegada del frente frío número 42 a la región provocó un cambio en las condiciones climatológicas, generando un descenso en la temperatura y el regreso de las lluvias a la ciudad.

Durante las últimas horas se registró una sensación térmica más fresca, acompañada de precipitaciones en distintos sectores de la región, manteniéndose la variación climática que se ha presentado en los meses recientes.

Pronóstico del clima en Ciudad Acuña

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias podrían continuar durante los próximos días, mientras que las temperaturas permanecerán más templadas en comparación con las altas temperaturas registradas anteriormente en Ciudad Acuña.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las probabilidades de lluvia se mantendrán hasta el sábado, con porcentajes superiores al 50 por ciento.

Impacto del frente frío en la región

Con este cambio climático, se espera una pausa en el intenso calor que había predominado en la región durante las últimas semanas.