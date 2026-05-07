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Coahuila

Ex obreros de AHMSA advierten cierre de accesos por retrasos

La desesperación entre los acreedores aumenta, con varios ex trabajadores fallecidos sin recibir pagos por sus demandas.

Por Adriana Cruz - 07 mayo, 2026 - 03:13 p.m.
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      Ex obreros y acreedores de Altos Hornos de México (AHMSA) endurecieron este jueves su postura ante el prolongado proceso de concurso mercantil y lanzaron una advertencia directa: podrían cerrar los accesos de la empresa si continúan los retrasos en la subasta de activos. Durante una manifestación al exterior de la siderúrgica, el ex trabajador Ervey Valenzuela acusó que siguen apareciendo nuevos acreedores y visitas a las instalaciones que, afirmó, solo buscan “dilatar” el procedimiento judicial.

      Valenzuela envió un mensaje directo a la jueza Ruth y al síndico encargado del proceso, a quien llamó “cínico”, al considerar que después de más de tres años el procedimiento sigue sin resolverse mientras miles de trabajadores continúan sin recibir pagos. “Ya no queremos más visitas y más retrasos. Primero vino Afirme, luego otros acreedores y después vendrá cualquiera. Todo eso retrasa la subasta y creemos que ya no es correcto”, expresó.

      El ex obrero aseguró que los trabajadores ya no aceptarán que la fecha de subasta vuelva a posponerse por meses, pues advirtió que eso significaría extender todavía más la crisis que enfrentan cientos de familias. Señaló que existe desesperación entre los acreedores y recordó que varios ex trabajadores han fallecido sin recibir solución a sus demandas económicas. “Esa es la última puerta que nadie quiere que nos toque”, dijo en referencia a compañeros que han muerto durante el conflicto laboral.

      Acciones de los ex obreros

      Asimismo, lanzó una amenaza abierta de bloquear operaciones dentro de la acerera, particularmente en el área de puerta uno y tres, donde dijo que aún ingresan guardias de seguridad e ingenieros mientras persisten denuncias de saqueo al interior de la empresa. “Pocos o muchos, vamos a cerrar la empresa. Va a llegar el momento en que ya no van a poder entrar ni guardias ni nadie”, sostuvo.

      Críticas al proceso judicial

      Finalmente, Valenzuela acusó al síndico de permitir el deterioro de equipos y advirtió que los acreedores responderán si se intenta convertir en “chatarra” el patrimonio de AHMSA. “Las respuestas las van a tener los acreedores que están dentro de Altos Hornos de México”, concluyó.

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