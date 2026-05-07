Bomberos apoyan en riego de áreas verdes sobre el bulevar Leonides Guadarrama en Nava

NAVA, COAH.- Elementos del Departamento de Bomberos realizaron labores de apoyo en el riego de plantas y áreas verdes sobre el bulevar Leonides Guadarrama, contribuyendo al mantenimiento de espacios públicos utilizados diariamente por la ciudadanía.

Las acciones forman parte de los trabajos de conservación y cuidado urbano que se llevan a cabo en distintos sectores del municipio, especialmente en zonas donde las altas temperaturas afectan la vegetación.

Las altas temperaturas afectan la vegetación en Nava, por lo que se intensifican las labores de riego.

Habitantes destacaron la importancia de mantener en buenas condiciones las áreas verdes, ya que, además de mejorar la imagen urbana, ofrecen espacios más agradables para quienes transitan o conviven en estos puntos de la ciudad.

Habitantes de Nava destacan la importancia de mantener las áreas verdes en óptimas condiciones.

El apoyo del personal operativo ha permitido reforzar las labores de mantenimiento en camellones y jardines, favoreciendo la conservación de espacios públicos en Nava.

El apoyo del Departamento de Bomberos refuerza el mantenimiento de camellones y jardines.