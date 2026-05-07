Invierten más de 28 MDP en construcción de Pozo Aparicio III

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una inversión de poco más de 28 millones de pesos, continúan los trabajos de construcción del Pozo Aparicio Tres en el Pueblo Mágico de Múzquiz, informó el gerente general de SIMARC, ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez. La obra busca fortalecer el abasto de agua potable en la cabecera municipal.

El funcionario detalló que están por realizar el aforo del vital líquido, paso clave para determinar el caudal disponible. Posteriormente se llevará a cabo la obra de construcción y equipamiento del pozo. Estas acciones son ejecutadas directamente por el Gobierno del Estado.

Salazar Rodríguez indicó que, a través del Sistema Intermunicipal de Agua en la Región Carbonífera, se mantiene supervisión constante del proyecto y se brinda el apoyo necesario para que los trabajos avancen conforme al calendario establecido. El objetivo es garantizar que la infraestructura cumpla con los estándares técnicos requeridos.

El gerente general de SIMARC destacó que esta obra beneficiará a todas las familias de la cabecera municipal del Pueblo Mágico de Múzquiz. El nuevo pozo permitirá mejorar la presión y continuidad del servicio, sobre todo en las colonias que presentan mayor demanda durante temporada de calor.

Detalles confirmados

La construcción del Pozo Aparicio Tres forma parte de la estrategia estatal para asegurar el suministro en Múzquiz, una vez concluido, se sumará a la red de fuentes de abastecimiento que opera SIMARC para dar cobertura a los usuarios de la cabecera municipal.