Entregan apoyos de "La Escuela es Nuestra" a 60 planteles de la región norte de Coahuila

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Autoridades federales realizaron un evento de entrega de apoyos del programa "La Escuela es Nuestra", dirigido a planteles educativos de Ciudad Acuña, Jiménez y Santa Eulalia.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Mercadito Acuña, donde se dieron cita representantes y beneficiarios de las instituciones educativas favorecidas con este programa federal.

El servidor de la Nación, Alejandro Mayo, informó que en esta ocasión fueron 60 los planteles que recibieron el beneficio económico destinado al mejoramiento de la infraestructura escolar.

El programa federal 'La Escuela es Nuestra' beneficia a 60 planteles en la región.

Detalló que el objetivo del programa es fortalecer las condiciones de las escuelas, permitiendo a las comunidades educativas realizar reparaciones, rehabilitaciones y obras necesarias en sus instalaciones.

Alejandro Mayo destaca la importancia de mejorar las condiciones educativas.

Las autoridades destacaron que este apoyo busca contribuir a que alumnos y docentes cuenten con espacios más adecuados para el desarrollo de sus actividades académicas.

Las autoridades buscan espacios adecuados para el desarrollo académico de alumnos y docentes.