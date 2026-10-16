Cuestionan exobreros renuncia de directiva de AHMSA con sueldo de 200 mil pesos

Con escepticismo y sospechas recibieron exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) la renuncia de Mónica Elizondo a la Dirección de Recursos Humanos de la siderúrgica, al calificar de "extraño" que abandone un cargo con un sueldo superior a los 200 mil pesos mensuales.

Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los trabajadores, cuestionó la salida intempestiva de la ejecutiva en medio del proceso de quiebra, al señalar que en el mercado laboral actual difícilmente obtendría una percepción económica de ese nivel.

Salida de Mónica Elizondo y sus Implicaciones

El vocero sostuvo que Elizondo mantenía una comunicación laboral muy directa con el exdirectivo Alonso Ancira Elizondo y figuraba dentro del círculo de mandos clave junto a otros exfuncionarios como Francisco Correa, quienes han ido dejando sus puestos en la estructura administrativa.

Valenzuela de la Torre atribuyó estos salarios a la elevada erogación mensual que realiza la administración de la masa concursal a cargo del Síndico, la cual promedia cerca de 30 millones de pesos en gastos operativos.

Análisis de los Gastos Operativos en AHMSA

Finalmente, el representante obrero no descartó que la dimisión haya derivado de una negociación interna para una salida finiquitada al 100 por ciento.