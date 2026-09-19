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Coahuila

Descuentos del 50% disparan demanda de trámites para placas en Acuña

Contribuyentes aprovechan el programa de temporada para ponerse al corriente con sus adeudos vehiculares.

Por Angel Garcia - 19 septiembre, 2026 - 11:31 a.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- La demanda de trámites para placas aumentó en Ciudad Acuña ante la aplicación de un descuento del 50 por ciento en diversos adeudos.

      El beneficio forma parte de un programa de temporada que contempla descuentos en varios adeudos relacionados con derechos vehiculares.

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      Acciones de la autoridad

      Jorge Barajas, recaudador de Rentas en Acuña, señaló que es importante que las personas aprovechen estos descuentos, debido a que pocas veces se presentan.

      Indicó que durante este fin de semana las personas con adeudos podrán beneficiarse con el programa.

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      Detalles confirmados

      Explicó que los contribuyentes pueden adquirir la carta de pago y realizar el trámite correspondiente hasta el último día del mes para aprovechar el descuento.

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