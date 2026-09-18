Carlos Villarreal entrega 234 escrituras a familias en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la entrega de 234 escrituras a familias de Monclova, en coordinación con el gobierno del estado y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte de las acciones que se realizan para brindar certeza jurídica y seguridad patrimonial a las familias.

Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por Jorge Alberto Piñones, coordinador general de Mejora Coahuila, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez, en el marco de la entrega simultánea de escrituras realizada en diferentes municipios de Coahuila.

En Monclova se entregaron 204 escrituras a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Rústica en Coahuila (CERTTURC), como parte del convenio de colaboración con el ayuntamiento, además de 30 escrituras municipales, para alcanzar un total de 234 documentos entregados.

Para las familias beneficiarias, contar con su escritura representa la tranquilidad de tener legalmente acreditada la propiedad de su hogar y la seguridad de contar con un documento que respalda su patrimonio. Por ello, el gobierno municipal mantiene una coordinación permanente con el gobierno del estado para facilitar los procesos de regularización y acercar estos trámites a más familias.

El alcalde Carlos Villarreal destacó el significado que tiene para las familias recibir este documento. "Una escritura representa mucho más que un papel; representa certeza, tranquilidad y la seguridad de saber que el patrimonio de nuestras familias está respaldado legalmente. Seguiremos trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez y con las diferentes dependencias para que más familias puedan tener esta seguridad sobre su patrimonio", señaló.

Con esta entrega, el gobierno municipal refrendó su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado y las instituciones correspondientes para acercar programas y servicios que atiendan las necesidades de las familias y les permitan contar con seguridad jurídica sobre su patrimonio.