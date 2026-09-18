Carlos Villarreal pide paciencia a trabajadores de AHMSA ante subasta

El alcalde Carlos Villarreal Pérez pidió paciencia a los trabajadores de AHMSA durante los días previos a la subasta programada para el 25 de septiembre, al señalar que deberán conocerse las empresas que cumplieron los requisitos para participar.

Indicó que la información disponible señala que en estos días se dará a conocer quiénes podrán entrar al proceso, por lo que confió en que la subasta permita dar certeza a los trabajadores y definir una ruta para la empresa y la región.

Sobre la manifestación que realizarán este sábado exobreros del Grupo de Defensa Laboral, afirmó que tienen libertad para movilizarse y expresó su respaldo, siempre que lo hagan de manera pacífica. "Ellos tienen la libertad de generar esas marchas. Yo creo que toda la ciudadanía, toda la región, [...] creo que es algo que apoyamos", señaló.

Villarreal Pérez agregó que el Ayuntamiento no intervendrá en las decisiones de los trabajadores y llamó a mantener el respeto entre manifestantes y ciudadanía.

Recordó que la primera subasta no recibió ofertas y confió en que en esta ocasión sí haya empresas interesadas y se alcance una resolución conforme a los términos establecidos. Carlos Villarreal pidió paciencia a los trabajadores durante los días previos a la subasta de AHMSA, programada para el 25 de septiembre.