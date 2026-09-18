Coahuila beneficia a 3 mil familias con entrega de escrituras

Un total de 392 escrituras fueron entregadas en la Región Centro de Coahuila, de las cuales 234 correspondieron a familias de Monclova, como parte de una jornada estatal que benefició simultáneamente a 3 mil familias.

Jorge Alberto Piñones, coordinador general de Mejora Coahuila, informó que la entrega de documentos se realizó en las cinco regiones del estado y representó un ahorro aproximado de 97 millones de pesos para las familias beneficiarias.

Destacó que las escrituras permiten brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias y garantizar seguridad para las futuras generaciones. "Cuidar a nuestra gente y mejorar su calidad de vida es nuestra prioridad. Con esta entrega de escrituras brindamos certeza jurídica a las familias de los coahuilenses, asegurando un patrimonio para ustedes y sobre todo para sus futuras generaciones", señaló.

Precisó que, además de las 392 escrituras entregadas en la Región Centro, en Monclova se otorgaron 234 documentos, lo que representa la mayor parte de los beneficiarios de esta zona.

Piñones atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, los ayuntamientos, el Instituto Registral y Catastral del Estado, los catastros municipales y el Colegio de Notarios del Estado.

Explicó que los servicios de escrituración, cambio de propietario y juicio sucesorio se acercan a las familias mediante módulos de atención instalados en colonias, barrios y ejidos. Estos servicios se ofrecen con el apoyo del equipo de Mejora Coahuila, conocido como la "familia del chaleco verde", con el objetivo de facilitar los trámites a la población. "En Coahuila, como dice nuestro gobernador, la chamba mata grilla", expresó.