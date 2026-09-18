Evacuación exitosa en guardería Koala durante simulacro de fuga de gas

Más de 120 niños y 23 trabajadores fueron evacuados en dos minutos durante un simulacro de fuga de gas realizado este viernes en el Centro de Desarrollo Infantil "Koala", guardería adscrita al IMSS.

El ejercicio formó parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional de Protección Civil y se realizó un día antes del Simulacro Nacional que se llevará a cabo el 19 de septiembre, fecha establecida para recordar el terremoto de 1985.

Minerva Silva Carrizales, prestadora de servicio de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informó que durante el ejercicio se simuló una fuga de gas en el área de cocina, lo que permitió medir los tiempos de respuesta de los trabajadores.

Mencionó que ante la emergencia simulada, el personal activó de inmediato la válvula de cierre rápido, dio la alarma y procedió a evacuar las instalaciones conforme a los protocolos establecidos.

Elementos de Bomberos acudieron al lugar en aproximadamente un minuto, mientras que el personal de Protección Civil participó en el ejercicio y supervisó la respuesta de los trabajadores.

Minerva Carrizales destacó que la evacuación de los más de 120 menores se realizó en un tiempo de dos minutos y que los 23 trabajadores respondieron conforme a los protocolos de seguridad.

Explicó que, debido a que el 19 de septiembre será sábado, distintas instituciones, colegios y negocios adelantaron sus ejercicios de protección civil para cumplir con estas actividades.

Añadió que durante este viernes también se realizaron simulacros en otras instituciones, entre ellas el ICC, y se tenían programados más ejercicios a lo largo del día, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección Civil.