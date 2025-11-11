Recaudación de Rentas ofrece descuentos de hasta 50% durante el Buen Fin en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Con el inicio del Buen Fin, la oficina de Recaudación de Rentas abrió la temporada de descuentos en diversos trámites estatales, con rebajas de hasta el 50 por ciento.

El titular de la dependencia en Acuña, Jorge Barajas Arcila, exhortó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios, que estarán vigentes del 13 al 30 de noviembre.

"Es una buena oportunidad para ponerse al corriente. Los descuentos aplican en trámites como placas, licencias de conducir y otros pagos que suelen tener un costo elevado", señaló el funcionario.

Barajas Arcila destacó que estas acciones forman parte del esfuerzo del gobierno estatal por apoyar la economía familiar durante la temporada del Buen Fin.