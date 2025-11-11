Fuentes de AHMSA aclaran gastos realizados durante proceso de quiebra

Fuentes de Altos Hornos de México (AHMSA) aclaran que los registros difundidos recientemente en redes sociales y distintos medios de comunicación, correspondientes al reporte de gastos del periodo mayo-octubre de 2025, forman parte de las erogaciones inherentes al proceso de quiebra que enfrenta la empresa.

De acuerdo con la información proporcionada, dicho reporte fue entregado en tiempo y forma al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, y los montos reflejados corresponden a gastos indispensables para cumplir con las obligaciones legales y mantener el funcionamiento mínimo de la estructura administrativa.

¿Qué ocurrió?

Se informó que el personal esencial continúa laborando de manera activa en la atención de demandas laborales en Saltillo, Torreón, Chihuahua y la Ciudad de México, así como en los pagos de nómina y servicios necesarios para la administración de la quiebra. También se realizan labores de vigilancia orientadas a la protección de los activos y la preservación de los bienes de la empresa.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Las fuentes señalaron que estas acciones se llevan a cabo en cumplimiento de las disposiciones legales y con el propósito de salvaguardar los bienes, derechos y activos de AHMSA, en beneficio del conjunto de acreedores y priorizando los intereses de los trabajadores.