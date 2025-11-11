Joven de Nava impulsa educación y deporte con donación de uniformes

NAVA, COAH. — Con el firme propósito de apoyar a las nuevas generaciones, Juan Enrique García Álvarez, joven originario de este municipio, se ha distinguido por sus acciones altruistas en favor de la educación y el deporte local.

En esta ocasión, García Álvarez y su familia realizaron la donación de uniformes de fútbol para un equipo local, reafirmando su compromiso con los jóvenes deportistas y el desarrollo comunitario.

El benefactor ha expresado que sus ayudas son de todo corazón y representan una manera de retribuir las bendiciones que Dios le ha dado, invitando a más ciudadanos a sumarse a iniciativas que fortalezcan el tejido social de Nava.