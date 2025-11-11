Esperan más frío; frente frío número 13 provoca la temperatura más baja de la temporada en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- La llegada del frente frío número 13 provocó un marcado descenso en la temperatura, que alcanzó los 5 grados centígrados, registrando así la cifra más baja en lo que va de la temporada.

De acuerdo con Jesús Antonio Dávila, encargado del área de clima en Protección Civil, este frente frío ha sido el primero en generar sensaciones térmicas considerables, marcando el inicio de una etapa de variaciones bruscas en el ambiente.

"Esperamos una temporada irregular, con frentes fríos que se comportan de manera inestable", señaló Dávila, al destacar que las condiciones actuales contrastan con las de años anteriores, cuando para estas fechas ya se presentaban temperaturas más gélidas.

El funcionario advirtió que aún faltan varios frentes fríos por arribar, por lo que podrían registrarse descensos más marcados en los próximos días. "Vamos a menos de la mitad de los frentes fríos pronosticados", puntualizó.

Por ahora, el frente frío número 13 continúa afectando la región, con sensación térmica baja y previsión de nuevas disminuciones en el termómetro conforme avance la semana.