Ganaderos de Acuña cumplen un año sin exportar por brote del gusano barrenador

Ciudad Acuña.- Los ganaderos de la región cumplieron un año sin poder exportar ganado hacia Estados Unidos, luego del cierre de la frontera por la presencia del gusano barrenador, una de las crisis más severas que ha enfrentado el sector en los últimos años.

El productor Alberto de Luna señaló que este ha sido uno de los años más difíciles, al verse interrumpido el flujo comercial que representaba la principal fuente de ingresos para cientos de familias dedicadas a la ganadería.

"Ha sido un año complicado para todos. Hoy los precios del ganado son buenos, pero la falta de exportación nos tiene con las manos atadas", comentó.

Las pérdidas económicas se calculan en millones de pesos, en una temporada atípica que además se agravó con la sequía que afecta a toda la región.

Los productores confían en que el próximo año la situación cambie. "Esperamos que 2026 llegue con noticias positivas y podamos reanudar la exportación", expresó De Luna.