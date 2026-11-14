Ofrecen descuentos en Recaudación de Rentas

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La oficina de Recaudación de Rentas ofrece descuentos durante el Buen Fin, por lo que autoridades invitaron a los contribuyentes con adeudos vehiculares a aprovechar las promociones y regularizar su situación.

Oportunidad de Descuentos en Adeudos Vehiculares

El jefe de Recaudación de Rentas, Jorge Barajas, señaló que estos beneficios representan una oportunidad para quienes tienen pagos pendientes.

Comentó que, aunque anteriormente se han aplicado descuentos, en esta ocasión también se ofrecen promociones importantes durante la jornada nacional.

Llamado a Regularizar Pagos Pendientes

Barajas hizo un llamado a las personas que acumulan adeudos de varios años para que aprovechen los beneficios y se pongan al corriente.