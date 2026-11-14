Ofrecen descuentos en Recaudación de Rentas
Jorge Barajas instó a contribuyentes con adeudos vehiculares a regularizar sus pagos durante el Buen Fin.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La oficina de Recaudación de Rentas ofrece descuentos durante el Buen Fin, por lo que autoridades invitaron a los contribuyentes con adeudos vehiculares a aprovechar las promociones y regularizar su situación.
Oportunidad de Descuentos en Adeudos Vehiculares
El jefe de Recaudación de Rentas, Jorge Barajas, señaló que estos beneficios representan una oportunidad para quienes tienen pagos pendientes.
Comentó que, aunque anteriormente se han aplicado descuentos, en esta ocasión también se ofrecen promociones importantes durante la jornada nacional.
Llamado a Regularizar Pagos Pendientes
Barajas hizo un llamado a las personas que acumulan adeudos de varios años para que aprovechen los beneficios y se pongan al corriente.