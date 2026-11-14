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Coahuila

Ofrecen descuentos en Recaudación de Rentas

Jorge Barajas instó a contribuyentes con adeudos vehiculares a regularizar sus pagos durante el Buen Fin.

Por Ángel García - 14 noviembre, 2026 - 12:56 p.m.
Autoridades de Recaudación de Rentas invitan a los contribuyentes a aprovechar los descuentos del Buen Fin.
Autoridades de Recaudación de Rentas invitan a los contribuyentes a aprovechar los descuentos del Buen Fin.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La oficina de Recaudación de Rentas ofrece descuentos durante el Buen Fin, por lo que autoridades invitaron a los contribuyentes con adeudos vehiculares a aprovechar las promociones y regularizar su situación.

      Oportunidad de Descuentos en Adeudos Vehiculares

      El jefe de Recaudación de Rentas, Jorge Barajas, señaló que estos beneficios representan una oportunidad para quienes tienen pagos pendientes.

      Comentó que, aunque anteriormente se han aplicado descuentos, en esta ocasión también se ofrecen promociones importantes durante la jornada nacional.

      Llamado a Regularizar Pagos Pendientes

      Barajas hizo un llamado a las personas que acumulan adeudos de varios años para que aprovechen los beneficios y se pongan al corriente.

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