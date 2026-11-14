Frontera: Inician trabajos de rehabilitación de calles y áreas recreativas

Con una inversión estimada de entre 14 y 16 millones de pesos, el Ayuntamiento de Frontera intensificará durante noviembre los trabajos de rehabilitación de calles, espacios públicos y áreas deportivas, como parte del cierre de año en materia de obra pública.

Orlando Plaza, regidor de Obras Públicas, informó que las acciones se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, a través del programa Mejora Coahuila, y la administración municipal de la alcaldesa Sari Pérez Cantú.

Proyectos destacados en Frontera

Entre los proyectos destaca la rehabilitación de 77 canchas de usos múltiples distribuidas en diferentes colonias, donde se realizarán trabajos de pintura, reparación de bancas, mallas, canastas de basquetbol y alumbrado.

El funcionario explicó que las labores comenzaron con tres espacios deportivos y continuarán durante la semana, para posteriormente avanzar de manera gradual en el resto de las instalaciones, utilizadas por niños, jóvenes y familias para practicar futbol, basquetbol y otras actividades recreativas.

Las canchas se encuentran distribuidas en sectores como Occidental, Aviación, Jardines del Aeropuerto, Magisterio, Ana Laura y 10 de Mayo, entre otras colonias.

Mejoras en vialidades y espacios públicos

En materia de vialidades, indicó que se mantiene un programa de bacheo y reparación de calles, además de trabajos de recarpeteo en distintos sectores. Entre los puntos intervenidos mencionó las calles Porfirio Díaz, en la colonia Occidental; Oaxaca, en el cruce con 16 de Septiembre; Soledad y 16 de Septiembre, así como Pedro Pineda.

También se trabaja en la calle Francisco de Luna, donde se realiza un recarpeteo en el tramo que conecta Almadén con la calle Coahuila.

A estas acciones se suma la rehabilitación del paseo de la calle Julio Verne y el mejoramiento de la plaza principal de la colonia 10 de Mayo, donde se contempla la recuperación del kiosco, trabajos en la cisterna y mejoras en el alumbrado público.

Plaza agregó que también se tiene contemplado el mantenimiento del arroyo Frontera y de las principales vialidades del municipio, con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios públicos y la infraestructura urbana.

Destacó que el objetivo es cerrar el año con un importante avance en obras y servicios, mediante la coordinación entre el Municipio y el Gobierno del Estado, en beneficio de los habitantes de Frontera.