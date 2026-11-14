PRONNIF Frontera ofrece orientación a padres sobre derechos infantiles

Con pláticas dirigidas a padres de familia en planteles educativos de distintos niveles, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) busca prevenir la vulneración de los derechos de menores de edad y orientar a las familias sobre sus responsabilidades.

La importancia de la orientación a padres

Norma Leija, subprocuradora de PRONNIF en Frontera, informó que estas actividades se realizan de manera constante en escuelas del municipio, mediante una agenda de visitas que abarca desde preescolar hasta preparatoria.

Explicó que durante las sesiones se abordan los derechos de niñas, niños y adolescentes, las posibles situaciones de vulneración y los protocolos de actuación de la dependencia municipal ante este tipo de casos.

Además, se informa a los padres de familia sobre los servicios que ofrece la procuraduría y se les invita a acercarse para solicitar orientación o asesoría cuando enfrenten alguna situación que afecte el bienestar de sus hijos.

Respuesta positiva de la comunidad

La funcionaria destacó que han encontrado buena respuesta por parte de los padres de familia y docentes de los diferentes niveles educativos, quienes han participado en estas jornadas informativas.

Señaló que, hasta el momento, no se han registrado incidentes durante las actividades; sin embargo, reiteró que la dependencia mantiene sus puertas abiertas para atender a quienes requieran apoyo.

Leija subrayó la importancia de generar confianza entre la población para que las familias conozcan a dónde acudir y puedan recibir acompañamiento oportuno ante cualquier posible vulneración de los derechos de menores de edad.