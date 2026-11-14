Cuatro Ciénegas busca integrar un selectivo femenil de softbol para competencias

Con la participación de alrededor de 25 mujeres, Cuatro Ciénegas realizará pruebas deportivas para integrar por primera vez un selectivo femenil oficial de softbol, que representará al municipio en competencias y encuentros con otras localidades.

Pedro Gutiérrez, director de Deportes, informó que el try out se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en el campo de béisbol, donde las participantes realizarán una serie de pruebas y disputarán un encuentro para que personas externas a la liga y avaladas para esta selección evalúen su desempeño.

Explicó que la convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres nacidas en Cuatro Ciénegas, por lo que quienes cumplan con este requisito todavía podrán acudir ese día y solicitar su registro, pese a que el periodo de inscripción por internet ya concluyó.

El funcionario señaló que esta iniciativa responde al crecimiento que ha tenido el softbol femenil en el municipio, así como al interés de las jugadoras por participar en escenarios deportivos fuera de la localidad.

Recordó que al inicio de la administración municipal, en 2025, se puso en marcha la primera liga femenil de softbol formalmente organizada, que hasta el momento ha celebrado cuatro ediciones.

Gutiérrez destacó que el crecimiento de esta disciplina también ha sido resultado de la iniciativa de las propias deportistas, quienes durante años han buscado equipos para disputar encuentros y participar en torneos de otros municipios.

Como antecedente, mencionó que hace aproximadamente ocho años surgieron los primeros equipos, entre ellos Panteras. Actualmente, Cuatro Ciénegas cuenta con alrededor de cuatro equipos locales y otros tres provenientes de municipios de la región, como Lamadrid, Sacramento y Ocampo.

Agregó que la integración del selectivo también forma parte de una estrategia impulsada por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega para promover el deporte y desarrollar actividades vinculadas con el turismo deportivo.

Entre los proyectos para el próximo año se contempla organizar torneos entre Pueblos Mágicos, con encuentros de convivencia deportiva en los que Cuatro Ciénegas pueda participar con su representativo femenil.