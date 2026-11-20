MONCLOVA COAH. - La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) no terminó con la pérdida de empleos ni con el cierre de sus instalaciones. Para muchas familias, las consecuencias continúan presentes en la salud, la economía y las pérdidas que tuvieron que enfrentar sin contar con seguridad social.

Una de esas historias es la de Emanuel Durán Ontiveros, ex trabajador de la acerera, quien hizo público un testimonio sobre el difícil camino que enfrentó después de quedarse sin atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), justo cuando su esposa esperaba un bebé.

Tras 12 años de trabajo en AHMSA, fue dado de baja del Seguro Social sin previo aviso. En ese momento, su esposa atravesaba complicaciones durante el embarazo, por lo que tuvo que buscar otro empleo para intentar garantizar la atención médica que necesitaban.

La lucha por atención médica

La situación no terminó con el nacimiento de su hija. Cuando la pequeña tenía un año, los médicos detectaron que padecía tetralogía de Fallot, una enfermedad congénita del corazón que requería una cirugía a corazón abierto.

A partir de ese diagnóstico comenzó otro difícil recorrido: tocar puertas, gestionar un traslado y buscar que su hija recibiera atención médica lo antes posible.

La primera operación no tuvo el resultado esperado y fue necesario realizar una segunda intervención de emergencia. Después de 24 horas, la pequeña falleció.

En su relato, Emanuel recordó no solamente los procedimientos médicos y las dificultades que enfrentó para conseguir atención, sino también los planes que quedaron truncados con la muerte de su hija: verla crecer, llevarla de la mano al kínder y acompañarla en cada etapa de su vida.

Su testimonio también expone una de las consecuencias menos visibles de la crisis de AHMSA: la pérdida de prestaciones médicas para trabajadores y sus familias, algunas de las cuales dependían de esos servicios para atender enfermedades graves, como cáncer y padecimientos congénitos.

El ex obrero recordó que, mientras la empresa entraba en crisis, pasaban las quincenas sin recibir sus pagos hasta que finalmente cerró sus puertas.

Trabajadores de confianza, obreros y personas de la tercera edad que dedicaron años de su vida a la acerera quedaron sin salarios, liquidaciones y, en algunos casos, sin atención médica. En su publicación, también cuestionó a quienes toman a broma las noticias relacionadas con AHMSA y reaccionan con burlas ante las publicaciones sobre la empresa.

Consecuencias de la crisis en AHMSA

Pidió mirar más allá de la situación laboral y conocer las historias de quienes perdieron mucho más que su fuente de ingresos. A casi cuatro años del cierre de la acerera, sus consecuencias siguen alcanzando a las familias de la Región Centro.

Detrás de la crisis hay trabajadores que enfrentan sus propias batallas, enfermedades que necesitan atención y pérdidas que no pueden repararse.

"Todo lo que planeaste, llevarla al kínder de la mano, ya no pudo ser", compartió Emanuel al recordar a su hija. Su historia es una de tantas que, asegura, pueden ocurrirle a cualquier familia, independientemente de sus circunstancias.