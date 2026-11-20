MONCLOVA, COAH.- La espera por el pago de liquidaciones y prestaciones pendientes en Altos Hornos de México (AHMSA) cobró una vida más. El ingeniero Mario Alberto Villarruel Macías, extrabajador de confianza de la siderúrgica, falleció sin que la empresa concretara el pago de su finiquito tras el cese de operaciones.

Impacto de la Quiebra en los Extrabajadores

Durante su trayectoria laboral en la planta, Villarruel Macías ocupó el cargo de responsable de turno en el Alto Horno 5, una de las áreas operativas fundamentales de la compañía.

Tras darse a conocer su fallecimiento, excompañeros de trabajo expresaron sus condolencias y lo recordaron con profundo cariño y estima por su desempeño y trato dentro de la empresa. El caso del ingeniero Villarruel Macías no es aislado.

De acuerdo con el recuento de los propios extrabajadores, con él ya suman alrededor de cien los empleados de la acerera que han perdido la vida desde que la empresa detuvo sus actividades y entró en un proceso mercantil de quiebra.

La situación jurídica que atraviesa Altos Hornos de México mantiene detenidos los pagos de finiquitos y demás derechos laborales, prolongando la incertidumbre económica de miles de familias en la Región Centro de Coahuila.

Despedida del Ingeniero Villarruel Macías

Muchos de los extrabajadores han enfrentado dificultades para solventar gastos médicos y de manutención mientras aguardan una resolución definitiva en los tribunales.

Los restos del ingeniero Mario Alberto Villarruel Macías son velados en las instalaciones de Funerales La Paz, lugar al que han acudido familiares, amigos y antiguos colegas de la siderúrgica para darle el último adiós.