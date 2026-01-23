Desmantelan presunta "tiendita" de droga y detienen a tres personas en Santa Teresa

Ciudad Acuña, Coahuila.– En un operativo coordinado contra el narcomenudeo, elementos estatales realizaron un cateo en el fraccionamiento Santa Teresa, donde fue desmantelada una presunta "tiendita" de venta de sustancias ilícitas y se logró la detención de tres personas.

La movilización fue encabezada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes ingresaron a un domicilio ubicado sobre la calle Río Encarnación número 2003, dentro de la mancha urbana de la ciudad.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información oficial, el cateo se llevó a cabo como parte de las acciones permanentes contra los delitos relacionados con narcóticos, localizando en el sitio un punto presuntamente utilizado para la venta de droga, conocido como picadero.

Tras el arribo de las autoridades, tres personas que se encontraban en el inmueble fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación legal.

Detalles confirmados

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos continuarán como parte del trabajo coordinado entre corporaciones para combatir la venta de sustancias ilícitas y reforzar la seguridad en los distintos sectores de Ciudad Acuña.