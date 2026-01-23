Mujeres de Monclova: El motor que levantó la economía tras la crisis del acero

MONCLOVA, COAHUILA. — En el marco de la apertura de la nueva representación de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) en Monclova, Martha Gaona, Vicepresidenta Nacional Ejecutiva de AMMJE, destacó el papel histórico y resiliente que las mujeres han desempeñado en la región tras la crisis de la industria acerera.

¿Qué declaró Martha Gaona sobre el emprendimiento femenino?

Durante su intervención, Gaona subrayó que el emprendimiento femenino en Monclova no fue una casualidad, sino una respuesta valiente ante la inestabilidad económica de la industria tradicional. Mientras los sectores industriales enfrentaban cierres y ajustes, las mujeres de la ciudad comenzaron a reconstruir el tejido económico desde sus hogares.

"Donde se cerró una planta, se abrió una cocina; donde se perdió un empleo, nació una empresa", sentenció Martha Gaona, describiendo el fenómeno como una ola de emprendimiento silencioso pero imparable que hoy sostiene a la zona metropolitana de más de 370,000 habitantes.

Impacto del emprendimiento femenino en la economía local

La Vicepresidenta Nacional presentó cifras que avalan este cambio de paradigma en el estado:

Fuerza Laboral: Actualmente, más del 40% de la población ocupada en Coahuila son mujeres.

Emprendimiento Orgánico: Muchas de estas mujeres iniciaron sus negocios desde sus cocinas y con sus propias ideas, a menudo sin reconocerse a sí mismas como las empresarias que ya son.

AMMJE busca ahora organizar este talento para que ciudades como Monclova, Saltillo y Torreón dejen de ser solo puntos estratégicos y se conviertan en centros de liderazgo femenino profesionalizado.