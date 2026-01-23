En el Municipio de San Juan de Sabinas Brindan atención gratuita en Unidad Básica de Rehabilitación

NUEVA ROSITA, COAH.- La Presidenta del Sistema DIF Municipal, Licenciada Karina Ríos Ornelas, anunció que la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) ofrece desde el pasado miércoles, atención gratuita en sus diferentes áreas de terapia, como parte de un esfuerzo por ampliar los servicios de salud a la población más vulnerable del municipio.

Atención gratuita en UBR de Nueva Rosita

Ríos Ornelas explicó que esta medida responde a una instrucción directa del Presidente Municipal, Oscar Ríos Ramírez, quien ha manifestado su compromiso con el bienestar de la ciudadanía por ello, externó "Se acordó atender a toda persona que requiera de algún tipo de servicio a través de la Unidad", puntualizó.

La presidenta del DIF destacó que el edil ha mostrado una preocupación constante por las necesidades de la comunidad, por lo que se tomó la decisión de eliminar cualquier costo por los servicios de rehabilitación como se venía realizando años anteriores. "Queremos que la gente tenga confianza, se acerquen a la UBR y tomen sus terapias con personal totalmente especializado en ello", agregó.

La UBR cuenta con profesionales capacitados en diversas áreas terapéuticas, lo que garantiza una atención integral y de calidad para quienes acudan en busca de apoyo. Esta iniciativa busca no solo mejorar la salud física de los pacientes, sino también fortalecer el tejido social mediante el acceso equitativo a servicios esenciales.

Dado lo anterior, agregó, en el DIF ninguno de los programas tiene costo, es decir, la atención que brinda el jurídico es totalmente gratuita al igual que la terapia que brinda la psicóloga, el servicio médico no tiene costo alguno, tampoco el servicio que da el terapeuta.

Inicia preparatoria abierta en Nueva Rosita

En otro tema, Ríos Ornelas informó que ya dio inicio la preparatoria abierta en modalidad presencial, gracias al programa INSPIRA. La convocatoria fue lanzada desde junio del año pasado, y se invita a la población interesada a mantenerse informada a través de la página oficial de la licenciada en redes sociales, donde se publican las acciones realizadas y los proyectos que están por venir.