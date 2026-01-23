Se sale camión de la carretera Cuatro Ciénegas–San Pedro

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un accidente registrado durante la madrugada movilizó a cuerpos de emergencia en la carretera Cuatro Ciénegas–San Pedro, luego que un autobús de pasajeros se salió del camino, a la altura del kilómetro 170, en el tramo conocido como Los Mezquites.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:30 horas, cuando la unidad, en la que viajaban 39 personas, se vio involucrada en un accidente que obligó a la inmediata intervención de paramédicos y personal de auxilio del municipio de Cuatro Ciénegas.

De acuerdo con el reporte oficial, dos pasajeros resultaron lesionados y requirieron traslado a un hospital para su valoración médica. Uno de ellos fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, luego de presentar convulsiones tras el incidente, mientras que la segunda persona fue auxiliada por elementos de Protección Civil, al manifestar fuertes golpes en el tórax.

Ambos lesionados fueron llevados al Hospital General de Cuatro Ciénegas, donde quedaron bajo observación médica para descartar complicaciones derivadas del accidente.

El accidente y la respuesta de emergencia

Al lugar arribaron unidades de Cruz Roja y Protección Civil de Cuatro Ciénegas, cuyos elementos brindaron atención pre hospitalaria al resto de los pasajeros, revisándolos uno por uno para descartar lesiones de consideración. Afortunadamente, no se reportaron más personas heridas, pues solo presentaban crisis nerviosa.

Acciones de las autoridades

Autoridades municipales y de auxilio permanecieron en el sitio durante las labores de atención, además de resguardar la zona para evitar otro percance y garantizar la seguridad vial mientras se normalizaba la circulación en este tramo carretero.

Finalmente, el camión fue remolcado por medio de una grúa hasta un corralón.