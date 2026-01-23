Protección Civil ofrece limpieza gratuita de calentadores y tanques de gas

Ciudad Acuña, Coahuila.– Ante la cercanía de las bajas temperaturas, ciudadanos han comenzado a acudir a Protección Civil para solicitar la limpieza de calentadores y tanques de gas, como parte de un servicio gratuito orientado a la prevención de accidentes en los hogares.

El personal de Protección Civil activó este programa de apoyo con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada invernal, ofreciendo únicamente trabajos de limpieza, sin incluir reparaciones de los equipos.

Importancia de la limpieza antes del frío

Las autoridades señalaron la importancia de acudir antes del fin de semana para poder ser programados, ya que durante las revisiones se han detectado conductos obstruidos que representan un riesgo y pueden provocar incendios.

Pruebas de seguridad en los hogares

Además de la limpieza, se realizan pruebas con gas para verificar que no existan fugas, con el fin de garantizar la seguridad de las viviendas y proteger a la ciudadanía ante posibles incidentes.

Protección Civil reiteró la invitación a la población para aprovechar este servicio preventivo y mantenerse preparados ante los días de frío que se avecinan.