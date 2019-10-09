Destaca Coahuila en competitividad turística: Secretaria

La secretaria de Turismo Estatal, María Guadalupe Oyervides Valdez dio inicio en Acuña a una gira de trabajo, para sostener reuniones con representantes de cámaras, de Oficinas de Convenciones y Visitantes, así como con organismos empresariales, y alcaldes de las ciudades de la frontera de Coahuila y Texas, para revisar proyectos turísticos pendientes y preparar la agenda 2020.

En entrevista, dijo que Coahuila se ha colocado en el cuarto lugar nacional, en competitividad turística, haciendo alianzas y acuerdos con programas que posicionan a nuestro estado, aun sin ser destino turístico de sol y playa.

Refirió, que este año el recorte del presupuesto federal afectó a los Pueblos mágicos de Coahuila, ya que fue del 100 por ciento, además que el anteproyecto presupuestal para el rubro de turismo, que se envió a la Cámara de Diputados, es equivalente a -42 por ciento, lo que obligó a la dependencia estatal, a ser más creativa,

El rubro afectado de los Pueblos Mágicos, al que se destinaban 27 millones de pesos anuales, será reforzado con fondos generados con el programa Proder-Mágico, con el 50 por ciento del Impuesto Sobre Hospedaje, (ISH), donde ahora se tendrá la asignación de 135 millones de pesos a través del Programa “Vamos a Michas” del gobierno estatal.

La secretaria de Turismo Estatal, también se reunió este día en Acuña, con el alcalde Roberto De los Santos Vázquez, con quien abordó temas relacionados con la actividad comercial y turística, reunión en la que estuvo presente Aiza Montemayor Ruiz, titular de Turismo Municipal y funcionarios de diversas dependencias del Ayuntamiento.

“En Acuña existe la Presa La Amistad, que equivale a un atractivo extraordinario, donde se han desarrollado eventos relevantes y hay que aprovecharla”, resaltó.

Indicó, que hará lo propio con alcaldes de los municipios de Guerrero y Piedras Negras, con los mayores de Eagle Pass y Del Río, Texas y con los organismos empresariales de esas ciudades.

Anunció que después de asistir a una intensa gira de trabajo en la ciudad de México, se han logrado establecer programas específicos, de competitividad y toda la cadena de valor, sin costo.

La funcionaria estatal aseguró, que, en materia de turismo, Coahuila va por buen camino, y el reto es fomentar más proyectos que generen derrama económica.

María Guadalupe Oyervides Valdez, secretaria de Turismo Estatal.