Jornada de Apoyo y Fe en Nava Fortalece a Familias antes del Regreso a Clases

Nava, Coah. – Con el objetivo de fortalecer a las familias y motivar a la comunidad previo al regreso a clases, este sábado se llevó a cabo en Nava una jornada especial encabezada por el ministerio Rancho Dos Countries, en coordinación con el alcalde Iván Ochoa Rodríguez y su administración.
Desde las 9:00 horas, decenas de personas se reunieron para recibir apoyos escolares, alimentos, y participar en actividades que promovieron la fe, la esperanza y la unidad. La información fue proporcionada por Debra Martínez, colaboradora del Templo Rancho Dos Countries.
Se detalló que esta iniciativa comenzó hace algunos años con la entrega de apenas 100 mochilas y loncheras, pero gracias a la generosidad de la comunidad y el respaldo de múltiples colaboradores, hoy se reparten miles de artículos escolares y alimentos, aliviando así la carga económica de muchas familias.
En esta edición, se entregaron Biblias a adultos, útiles escolares, zapatos y alimentos para niñas y niños, junto con un mensaje espiritual que destacó la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo.
Los organizadores reiteraron que esta labor no solo cubre necesidades materiales, sino que busca también sembrar valores y fortalecer los lazos entre los habitantes de Nava y la región.