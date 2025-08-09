Jornada de Apoyo y Fe en Nava Fortalece a Familias antes del Regreso a Clases

Nava, Coah. – Con el objetivo de fortalecer a las familias y motivar a la comunidad previo al regreso a clases, este sábado se llevó a cabo en Nava una jornada especial encabezada por el ministerio Rancho Dos Countries , en coordinación con el alcalde Iván Ochoa Rodríguez y su administración.

Desde las 9:00 horas, decenas de personas se reunieron para recibir apoyos escolares , alimentos , y participar en actividades que promovieron la fe, la esperanza y la unidad . La información fue proporcionada por Debra Martínez , colaboradora del Templo Rancho Dos Countries.

Se detalló que esta iniciativa comenzó hace algunos años con la entrega de apenas 100 mochilas y loncheras , pero gracias a la generosidad de la comunidad y el respaldo de múltiples colaboradores, hoy se reparten miles de artículos escolares y alimentos , aliviando así la carga económica de muchas familias.

En esta edición, se entregaron Biblias a adultos , útiles escolares, zapatos y alimentos para niñas y niños, junto con un mensaje espiritual que destacó la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo .