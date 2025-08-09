Promueven tarjeta de salud en visita estatal a comedor de adultos mayores

Ciudad Acuña, Coah. – En una visita al comedor del adulto mayor , personal del Gobierno del Estado promovió los programas de salud disponibles para la población, incluyendo la tarjeta de la salud , una herramienta que busca facilitar el acceso a servicios médicos a quienes más lo necesitan.

Norma Treviño , delegada estatal de Programas de Salud, encabezó la actividad, acompañada por José Refugio Nieto , delegado del DIF Estatal en la región. Ambos convivieron con los adultos mayores y compartieron alimentos calientes durante la jornada.

Durante su intervención, Treviño destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para continuar con estas acciones enfocadas en las personas que enfrentan dificultades económicas para atender su salud.

"Estos programas son para ustedes, porque muchas veces sabemos que no les alcanza la economía para atenderse de la manera correcta, y para esto es esta tarjeta", expresó la funcionaria.