Cierre definitivo de acceso en mina Nimbar por accidente

El acceso donde ocurrió el accidente que dejó lesionados a dos trabajadores de la mina Nimbar, en la Sierra de Australia, quedó clausurado de manera definitiva, informó el alcalde Víctor Leija Vega.

El Edil señaló que la empresa ya pagó la multa correspondiente y actualmente realiza los trámites para regularizar los permisos necesarios para continuar con sus actividades.

Como parte del proceso, personal municipal especializado en seguridad minera y elementos de Protección Civil acudieron al sitio para revisar las condiciones de operación, verificar que contaran con los requerimientos necesarios y emitir recomendaciones.

Leija Vega explicó que una de las principales medidas fue determinar el cierre definitivo del punto donde ocurrió el accidente y recomendar a la empresa habilitar otro acceso, proyecto que actualmente se encuentra en proceso.

El accidente ocurrió el 26 de agosto en la mina Nimbar, ubicada en la Sierra de Australia, donde un desprendimiento de material durante las labores mineras lesionó a dos trabajadores. Uno de ellos, Cristian Maurilio Ayala, sufrió fracturas expuestas en tibia y peroné, mientras que Alan López López presentó lesiones en la clavícula y mandíbula, de acuerdo con reportes de medios locales.

Tras el accidente, el Ayuntamiento inició revisiones de las condiciones de seguridad y solicitó a la empresa solventar observaciones y regularizar documentación y permisos. En una actualización publicada el 7 de septiembre, se reportó que la mina permanecía en proceso de solventación de observaciones realizadas por Protección Civil.

Ahora, de acuerdo con el Alcalde, además de cumplir con las disposiciones municipales, los trabajadores reciben capacitación y la empresa proyecta un nuevo acceso para evitar que se vuelva a utilizar el punto donde ocurrió el derrumbe.

Leija Vega agregó que el Ayuntamiento extendió el acompañamiento a otras empresas mineras de la región, a las que ofreció asesoría y capacitación en materia de seguridad sin costo.

"Si algo le sabemos es precisamente la minería y les estamos poniendo todo a la orden", señaló el Alcalde, al destacar que el objetivo es apoyar a las empresas para que mejoren sus condiciones de seguridad.

El municipio mantendrá el seguimiento de las medidas implementadas en la mina y de los trámites necesarios para su regularización.