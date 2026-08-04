Operativos de barrido dejan 16 detenidos en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.— Como parte de los operativos de barrido que se mantienen en distintas colonias, autoridades lograron la detención de 16 personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Acciones de la autoridad

Las acciones se realizan de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno con el propósito de fortalecer la seguridad en el municipio y prevenir la comisión de delitos.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información proporcionada, la prioridad es mantener la presencia de las corporaciones de seguridad en las colonias consideradas de mayor incidencia delictiva, con el objetivo de inhibir actividades ilícitas y reforzar la vigilancia.