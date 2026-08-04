Invertirá Estado 16 millones de pesos en rehabilitación de la avenida Sur Poniente de Acuña

Ciudad Acuña, Coah.— El Gobierno del Estado invertirá una primera etapa de 8 millones de pesos para la rehabilitación de la avenida Sur Poniente, vialidad que será intervenida en sus cuatro carriles y cuya inversión total ascenderá a 16 millones de pesos.

Los trabajos se realizarán en dos etapas con el objetivo de mejorar las condiciones de una de las principales vías de circulación de la ciudad, utilizada diariamente por miles de automovilistas.

La rehabilitación de la avenida Sur Poniente se realizará en dos etapas, mejorando la circulación en Ciudad Acuña.

De acuerdo con la información proporcionada, el principal desgaste de la carpeta asfáltica se debe al tránsito constante de unidades de carga pesada que ingresan con mercancías.

La inversión total para la rehabilitación de la avenida Sur Poniente asciende a 16 millones de pesos, vital para el tránsito diario.

La avenida Sur Poniente conecta la ciudad de un extremo a otro, desde la entrada de Ciudad Acuña hasta la zona de empresas maquiladoras, por lo que representa una vialidad estratégica para la movilidad y el desarrollo económico del municipio.

El desgaste de la carpeta asfáltica se debe al tránsito constante de unidades de carga pesada en la avenida Sur Poniente.

La inversión forma parte de las acciones del Gobierno del Estado para conservar en óptimas condiciones la infraestructura vial y fortalecer la conectividad urbana.